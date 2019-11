Totti e Zauri a spasso nel centro di Pescara: pioggia di selfie

Sorpresa a Pescara per la presenza di Francesco Totti, visto a fare shopping e passeggiare in centro con il suo amico Luciano Zauri, allenatore del Pescara calcio che milita in serie B. In tanti lo hanno riconosciuto e si sono fermati a parlare e a scattare selfie con l'ex capitano della Roma. Totti e Zauri sono legati da grande amicizia nata sui campi di calcio da avversari. Totti, accompagnato dalla moglie Ilary e dai figli, ha passato il pomeriggio per le vie del centro. Prima era andato a pranzo in un locale a Citta Sant'Angelo. La torta, in suo onore, è stata realizzata da una pasticceria di Pescara, il titolare è un grande fan del capitano.

Ultimo aggiornamento: 20:34

