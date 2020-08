I vicini sentono un odore nauseabondo, l'ex assicuratore Francesco Paone era morto da giorni

Era morto in casa, lo trovano dopo qualche giorno. Nell'abitazione la tv era accesa da diversi giorni e dall'appartamento arrivava un odore nauseabondo. I vicini di casa di Francesco Paone, pensionato di 72 anni, due sere fa hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, per entrare nell’alloggio al quarto piano e capire che cosa fosse accaduto al 72enne. Nel momento in cui i vigili sono entrati in casa hanno trovato l’uomo senza vita.

Paone, che aveva una agenzia di pratiche automobilistiche e nautiche nella zona dello Stadio, viveva da solo nell'appartamento.