Donna tenta il suicidio con il gas, il palazzo rischia di esplodere

Momenti di tensione ieri sera in un'abitazione al centro di Popoli (Pescara). Una donna di origine russa avrebbe tentato il suicidio, inalando il gas nell'appartamento dove vive, dopo aver lasciato aperta la valvola di alcune bombole di gpl. A dare l'allarme alcuni vicini dopo aver avvertito l'odore provocato dall'esalazione di gas, che aveva già invaso l'intero stabile. Una situazione ad alto rischio con lo stabile che poteva esplodere. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a riportare la situazione alla normalità e i Carabinieri con l'obiettivo di ricostruire l'intera vicenda e accertare se dietro l'azione della donna vi siano altre responsabilità. Dopo essere stata soccorsa la donna è stata accompagnata al Pronto soccorsodell'ospedale cittadino, per ulteriori controlli, apparendo sotto un forte choc. Tuttavia le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.