Notte da incubo per una donna di 64anni, ostaggio di due uomini a volto scoperto e armati di grossi cacciaviti. La coppia fa fatto irruzione nella sua villetta, l'ha legato la vittima con delle fascette di plastica a una sedia e rapinata di soldi e gioielli. È successo a Campli (Teramo). Ora indagano i carabinieri.Secondo una prima ricostruzione dei militari, i banditi, tutti a volto coperto, sarebbero entrati da una porta secondaria e una volta all'interno avrebbero immobilizzato la donna su una sedia legandola con delle fascette di plastica. Poi hanno rovistato in armadi e cassetti cercando una cassaforte e molto probabilmente sapendo come muoversi. Sono fuggiti portando via soldi e gioielli per un bottino ancora da quantificare.A dare l'allarme sono stati i familiari che al momento del rientro hanno trovato la donna legata. L'allarme è scattato immediatamente e in poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito istituito dei posti di blocco ma dei rapinatori nessuna traccia.