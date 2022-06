Lite per chi deve essere servito: disabile in carrozzina picchia commesso del market

Un delicato episodio che ha visto come uno dei protagonisti anche una persona in carrozzina è al centro di un’inchiesta aperta dai carabinieri, accorsi sul posto dopo quanto accaduto ieri mattina in un supermercato a Giulianova, in provincia di Teramo. Episodio che ha visto protagonisti involontari anche due dipendenti dell’azienda, un uomo e una donna con il primo rimasto anche leggermente ferito. La vicenda si è generata quando alcuni clienti erano in fila in una delle casse per pagare. Nella fila c’era anche un disabile giuliese che, per muoversi deve fare uso quotidiano della carrozzina. A un certo punto, arrivato alla cassa, il disabile si sarebbe scontrato verbalmente con un altro cliente, a quanto pare per chi avesse diritto a essere servito per primo.

Ne è nata una discussione che si è fatta anche violenta a tal punto che a un certo punto è spuntato fuori una specie di bastone e è stato a quel punto che i due dipendenti, per evitare che la lite degenerasse in qualcosa di più grave, sono intervenuti, ma il commesso sarebbe stato raggiunto da una bastonata che gli ha creato qualche problema, comunque risolto in loco senza che sia dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale. A sferrare il colpo sarebbe stato l'uomo in carrozzina. Nel frattempo qualcuno, vista la piega che aveva presa la lite e anche per la presenza del disabile in carrozzina coinvolto nella storia, ha avvertito i carabinieri e una pattuglia è arrivata subito al supermercato quando, per fortuna, le acque si erano calmate, ma hanno preso le generalità dei due “contendenti” nonché quelle dei due dipendenti per una ricostruzione esatta della vicenda e per l’accertamento di eventuali responsabilità. Tutto questo si è svolto al di fuori del magazzino nel quale i dipendenti sono potuti rientrare appunto dopo le formalità di rito.