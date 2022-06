Isola del Gran Sasso, incendio in un appartamento nella notte: donna muore ustionata.

Una donna M.M.P., di 81 anni questa notte a Isola del Gran Sasso (Teramo) è deceduta a casa delle ustioni riportate durante un incendio nel suo appartamento. Il rogo si è sviluppato al primo piano di un appartamento. Al momento erano presenti l’anziano marito e la figlia, che sono riusciti a fuggire anche se trasportati al pronto soccorso del Mazzini di Teramo e ricoverati a causa del fumo inalato. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

A lanciare l’allarme, stando a quanto si apprende dalle prime notizie alcuni vicini di casa. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso. Al momento non è chiaro come si sia sviluppato il rogo. Il pm di turno ha ordinato il trasporto della donna deceduta all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo.