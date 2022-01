Denis ritrovato a Pescara, sta bene. Il sollievo di mamma Elena: "Grazie a tutti per avermi aiutato nelle ricerche"

Ritrovato questa sera Denis Dascalu, il 21enne scomparso da Francavilla al Mare (Chieti) nel pomeriggio di ieri. Era a piazza Salotto a Pescara, in buone condizioni di salute. Agenti di polizia lo hanno condotto in Questura per poterlo riaffidare alla famiglia. Finalmente fuori dall'incubo la mamma Elena: "L'hanno ritrovato, sono contenta, grazie a tutti per l'aiuto che ci avete dato nelle ricerche per il mio Denis" ha detto subito prima di andare a Pescara per riabbracciare suo figlio.

Le ricerche si erano intensificate già da ieri sera e questa mattina era arrivato l'appello della mamma e della famiglia, pubblicato sulla pagina Facebook "Francavilla al Mare è tua", finalizzato a raccogliere eventuali segnalazioni. Ne sono arrivate alcune durante la giornata, una portava al centro commerciale Krismi e un'altra indicava Denis in una tabaccheria di Villareia di Cepagatti, ma tutte senza esito. L'appello per le ricerche è stato ripreso anche dalla sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo. La macchina delle ricerche, attivata dalla Prefettura di Chieti, ha coinvolto Carabinieri, protezione civile, Polizia e Polizia locale. Quando si è allontanato da casa il ragazzo indossava jeans, un giubbino nero lungo, scarpe da tennis Nike nere con strisce rosse ed un cappello nero. La forte preoccupazione era anche legata al fatto che Denis soffre di un ritardo cognitivo, non parla bene l'italiano e poteva esserse in stato confusionale.

Questa sera il lieto fine con il ritrovamento del ragazzo.