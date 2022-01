Scompare di casa a Francavilla al Mare, appello per ritrovare Denis

"Denis si è allontanato da casa ieri pomeriggio, aiutateci a ritrovarlo". E' un appello disperato quello lanciato attraverso i social a Francavilla al Mare (Chieti) dalla famiglia di Denis, ragazzo del quale si sono perse le tracce. Su Facebook la notizia è stata diffusa sulla bacheca del gruppo "Francavilla al mare è tua". La mamma Elena, i parenti e gli amici hanno iniziato un tam tam mediatico e avviato le ricerche nella speranza che di un lieto fine. Già coinvolte da ieri sera anche le forze dell'ordine. Quando si è allontanato da casa indossava jeans, un giubbino nero lungo, scarpe da tennis Nike nere con strisce rosse ed un cappello nero.Telefonate sono già arrivate da parte di chi potrebbe aver visto il ragazzo ieri sera nella zona commerciale del Krismi ma al momento senza riscontro. La preoccupazione deriva anche dal fatto che Denis soffre di un titardo cognitivo, non parla bene l'italiano e potrebbe essersi smarrito o essere in stato confusionale. Per qualsiasi segnalazione la famiglia chiede di essere contattata al numero 3318858371 o chiede che vengano subito allertate le forze dell'ordine.