Delitto di Casoli, Michael potrebbe tornare libero. Udienza il 26 febbraio in Inghilterra

Per ora resterà in Inghilterra, almeno fino al prossimo 26 febbraio Michael Withbread, il 74enne inglese, colpito da un mandato di cattura internazionale emesso dal gip del tribunale di Lanciano, con il sospetto di essere l'assassino di Michele Faiers, di 66 anni, la convivente connazionale trovata morta con 7 coltellate alla schiena nel loro casolare in contrada Verratti di Casoli, il primo novembre. Intanto giovedì 9 novembre si terrà una seconda udienza a Londra davanti giudici del Westminster Court che l’altro ieri l’hanno già sentito.

L’uomo, istruttore di guida in pensione e proprietario di un negozio, oltre a aver lavorato in Ibm, non ha acconsentito ad essere estradato in Italia dopo aver avuto il mandato di arresto chiesto e ottenuto dal procuratore capo Mirvana Di Serio.«Sono venuto a trovare i familiari e ho già un biglietto per tornare in Italia» ha detto.

Il britannico è ora al momento in custodia nel carcere a Wandsworth ed è importante la seconda udienza di giovedì per capire se sarà confermata la decisione o c’è la possibilità che torni a piede libero. In Inghilterra lui non ha commesso reato. L’accusa sostiene tutt’altro e gli contesta l'omicidio volontario e premeditato della donna, aggravato dal rapporto di convivenza e che, in base ai primi riscontri del medico legale, l'ha colpita mentre era di spalle con sette pugnalate. Il giudice ha aggiunto che le autorità italiane gli chiedono di tornare