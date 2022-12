De Sica critica nel trailer il vino abruzzese, Marsilio: «Venga da noi a berlo»

«Delicatissimo...». Il governatore,dell'Abruzzo Marco Marsilio, ha reso pan per... battuta, rispondendo all'attore Cristian De Sica che nel telepanettone in uscita su Netflix il 19 dicembre, Natale a tutti i costi, ha definito il vino abruzzese «una m....». Battuta cinematografica e sicuramente funzionale alla finzione scenica che, però, ha creato più di una polemica. Tanto da indurre Marsilio a una piccata, ma simpatica, risposta.

Il presidente ha detto a chiare lettere che la battuta ha lasciato «l'amaro in bocca»: «Comprendiamo che un copione comico, volendo descrivere la scenetta divertente di un ospite invitato ad assaggiare un pessimo vino presentato da un'enoteca come vino dell'anno, dovesse inevitabilmente colpire qualcuno. Dispiace però che gli autori non abbiano avuto la fantasia e l'acume necessari per evitare di recare un'offesa gratuita e ingenerosa, oltre che profondamente ingiusta: non vorremmo che tale scelta fosse figlia di un vecchio pregiudizio nei confronti del vino abruzzese, che invece da decenni ha raggiunto punte di eccellenza e continua a ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Il rischio è che - ha detto ancora Marsilio - nel vedere il trailer, il grande pubblico che la segue e apprezza da sempre (compresi i tanti abruzzesi che la amano da generazioni), possa farsi davvero l'idea che i vini abruzzesi siano generalmente prodotti di scarsa qualità, minando una reputazione conquistata con tanto lavoro e altrettanta passione».

Il presidente ha anche proposto una composizione bonaria: «Come punizione per il danno arrecato, meriterebbe che la invitassimo a fare una tradizionale passatella in una delle splendide cantine abruzzesi per poi farla olmo, negandole il piacere di condividere in amicizia i nostri deliziosi vini, rimandandola a casa con la gola asciutta e la sete inesausta. Ma siccome noi abruzzesi siamo forti e gentili, non le useremo questa cattiveria e le proponiamo di chiudere questo sgradevole incidente accogliendo il nostro invito a venirci a trovare quanto