Mamma abruzzese di 31 anni trovata morta in casa a Bologna: giallo sulle cause

Una giovane di Santa Maria Imbaro, Martina Gaeta, è stata trovata morta in casa a Castel del Rio, in provincia di Bologna, dove si era trasferita da qualche anno.

Il corpo della 31enne, madre di una bimba, è stato scoperto ieri l'altro in casa di un amico. I soccorsi sono arrivati sul posto ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Sarà l'autopsia, disposta dalla magistratura emiliana, a provare a fare chiarezza su quanto accaduto alla giovane chietina, anche se sul suo corpo non stati riscontrati segni di violenza.

Sulla sua morte prematura sono in corso le indagini dei carabinieri. I militari si sono messi in contatto con i colleghi di Fossacesia e della compagnia di Ortona per informare la famiglia della giovane, che vive a Santa Maria Imbaro.