Colombia, turista abruzzese attaccato e ucciso da uno squalo: Antonio aveva 56 anni. Era stato avvertito per pericolo «tiburónes»

Un turista abruzzese, molto conosciuto nella regione, ha perso la vita in Colombia, dove è stato attaccato da uno squalo mentre stava nuotando al largo dell'isola colombiana di San Andres, nel paradiso del Mar dei Caraibi. La notizia è stata rilanciata ieri mattina su Twitter dall'emittente televisiva colombiana Teleislas. La vittima è Antonio Straccialini, 56 anni, originario di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, da tempo viveva fuori dall'Italia. Secondo Teleislas, l'attacco è avvenuto vicino agli scogli in una zona nota come «La Piscinita», sul lato sud-ovest di San Andres, che si trova a circa 380 chilometri al largo della costa del Nicaragua. Sui media locali si dice che Antonio era stato avvertito del pericolo "tiborónes" ma che il 56enne non avrebbe seguito agli avvertimenti.

#Atención #TeleislasNews Un ataque de tiburón se presentó en el sector de la piscinita, la victima es un turista extranjero quien lamentablemente falleció a causa de las heridas causadas por el animal. Noticia en desarrollo.#News #QuéPasaEnSaiyProv #tiburones #ataquedetiburon pic.twitter.com/DpMkJ4DAWI — Canal Teleislas (@CanalTeleislas) March 18, 2022

L'Ente per lo Sviluppo sostenibile dell'Arcipelago di San Andrés (Coralina), ha spiegato «la morte è stata causata del morso di squalo nell'area vicina a Pox Hole, popolarmente conosciuta come la Piscinita». In un comunicato l'organismo precisa che, dopo avere appreso l'accaduto attraverso i social network, ha «disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare, la Guardia costiera, la polizia nazionale e il ministero dell'Agricoltura e della Pesca».

Inusual ataque de #Tiburon en #SanAndres isla - #Colombia. Murio turista italiano de 56 años que hizo caso omiso a las advertencias. Sin embargo, amerita vigilancia permanente con Drones para evitar incidentes futuros. #Bogota #Medellin #Cali #Barranquilla https://t.co/A32F0vLGoL — Simon Pregonero (@simonpregonero1) March 19, 2022

Da parte sua il Segretariato per il turismo di San Andrés ha comunicato ai media alcune generalità della vittima italiana, «omettendo il cognome, confondendolo erroneamente o a proposito con la città di origine, Roseto degli Abruzzi» riferisce l'Ansa. Nella nota si comunicava il nome (Antonio), il cognome confuso con la città, l'età (56 anni), la data di nascita (30/03/1966) e la nazionalità (italiana). Commentando l'incidente Coralina ricorda che «grazie a 14 anni di totale protezione dell'ambiente marino della zona, la popolazione di squali è cresciuta fino a diventare, secondo recenti ricerche scientifiche, la seconda per importanza del mondo».

#ATERRADOR! Turista italiano murió tras ataque de tiburón en isla de San Andrés, Colombia.



pic.twitter.com/Wl3wdaSN61 — ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) March 19, 2022

«In base ai video che circolano sui social - si dice poi - è stato possibile identificare che nella zona dell'incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier), la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale». L'ente ha poi sottolineato di avere appreso che «a quanto

pare un addetto del settore aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato»