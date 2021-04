21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Un pomeriggio di paura ad Avezzano: all’interno di una palazzina si stava per consumare un dramma da parte un uomo che ha tentato il suicidio, accoltellandosi, per paura del Covid. Il 50 enne si trovava nella sua abitazione con i familiari ed era in attesa del responso del tampone che non arrivava. Improvvisamente ha preso il coltello di cucina e si è accoltellato sul petto più volte gridando che era stanco di vivere.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo e lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove i medici sono riusciti a fermare il sangue. E’ stato poi un parente a raccontare che da un pò di tempo stava vivendo un periodo difficile, fortemente provata dalla pandemia e dalla paura del contagio, chiuso in casa.

Probabilmente un momento particolare di sconforto l’avevano convinto a compiere il gesto estremo. Sembra che il 50enne soffra di disturbi psicologici e già altre volte abbia tentato gesti di autolesionismo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno ricostruendo l’accaduto.