Muore a 61 anni dopo aver contratto il Covid-19. Aveva scoperto di essere positivo da poco più di una settimana, poi il ricovero nel reparto Covid dell’ospedale di Giulianova e, quando sembrava, negli ultimi giorni, di aver superato la fase acuta della malattia e tutto lasciava pensare a una pronta guarigione, è sopraggiunto un improvviso arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

E’ morto così in ospedale Silvio Marini, 61 anni, originario di Martinsicuro, città dove era molto conosciuto. Il 61enne, marittimo in pensione, da qualche tempo viveva a Colonnella, sempre in provincia di Teramo, con la compagna e, da quanto si apprende, non aveva nessuna patologia pregressa. Lascia un figlio, Nicola, e la moglie Mimoza. I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa Sacro Cuore di Martinsicuro.

