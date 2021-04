Covid, nuova variante rara in Abruzzo: proviene dall'Egitto ed è simile alla brasiliana

Le preoccupazioni per le varianti del virus SARS-CoV-2 sembrano non diminuire. L'ultima Regione italiana sotto la lente d'ingrandimento è l'Abruzzo, dove è stata individuata una mutazione rara del Covid-19. L'allarme è partito dalle attività di sequenziamento condotte dal laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti. Si tratta della variante «C.11». Sono due i soggetti, residenti in provincia di Chieti che, per questioni di lavoro, erano stati in Egitto insieme ad un gruppo di una decina di persone. Anche altri del gruppo sono risultati positivi al Covid-19, ma avendo eseguito il tampone altrove i campioni non sono stati sequenziati. «All'interno della sequenza - spiega il direttore del laboratorio, Liborio Stuppia - è presente una mutazione che è la stessa che si trova nella sudafricana e nella brasiliana. Non è comunque tra quelle al momento segnalate come pericolose».

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Varianti Covid: «Rischio di ricovero 2-3 volte... SALUTE Covid, Catena (Sacco): «D'ora in poi fascia 50-70 anni... L'AVVISO Variante indiana, nuovo record di casi. Usa: «Lasciate il... MANAUS Covid Brasile, contagi nonostante l'immunità di gregge a... FIUMICINO Fiumicino, la sorpresa dei passeggeri del volo Air India:... ADNKRONOS Salus Tv n. 17 del 28 aprile 2021 IL RAPPORTO Variante indiana, Oms: «Presente in almeno 17 Paesi nel mondo.... COVID Variante indiana, due mutazioni nel mirino degli scienziati.... SALUTE Takis, partita la sperimentazione del nuovo vaccino italiano



Della variante in questione sono stati segnalati sette casi in Italia e 493 in tutto il mondo. «Questi numeri - sottolinea Stuppia - confermano che non dovrebbe essere troppo pericolosa. La vicenda dimostra la nostra capacità di fotografare in tempo reale ciò che succede. Un cluster così piccolo, in ogni caso, non dovrebbe creare problemi, ma è importante sequenziare ed è ancora più importante tenere sotto controllo le varianti che

arrivano dai Paesi caldi».

📍3x KIDS DEATHS—An alarmingly high number of babies & children are dying of #COVID19 in Brazil 🇧🇷. While government data from Brazil suggest >800 children under age 9 have died of Covid—expert estimates that the death toll is nearly **3 times higher**. 🧵https://t.co/8EhRkP8GcI pic.twitter.com/EDL8pFtqVj — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 23, 2021

Ultimo aggiornamento: 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA