29 Aprile 2021

di Mirko Polisano e Flaminia Savelli

(Lettura 3 minuti)







In fuga dalla terza violentissima ondata di Covid che sta colpendo l’India. Un’impennata di positivi e morti che, secondo gli esperti, sarebbe legata alla nuova variante identificata come B.1.617, variante indiana appunto. Una mutazione del virus, ancora più contagiosa delle precedenti.

Ecco perché l’allerta è massima e sono aumentate le misure di contenimento per i viaggiatori che dall’India sbarcano a Roma. A bordo dell’ultimo atterrato ieri sera alle 20.20 al Leonardo da Vinci di Fiumicino, erano 210 i passeggeri che si erano imbarcati a Nuova Delhi. Per tutti, come stabilito nel tavolo tecnico tra Protezione Civile e la Regione Lazio di ieri pomeriggio, sono scattate le misure sanitarie rafforzate. La Pisana proprio in queste ore è impegnata in una vasta indagine epidemiologica nel sud Pontino per tracciare 300 casi giunti dall’India negli ultimi giorni: i braccianti della comunità sikh giunti in provincia di Latina.

QUARANTENA VIGILATA

Per i passeggeri atterrati ieri è stata decisa la “quarantena sorvegliata”. Gli uomini della Protezione Civile hanno quindi disposto dallo scalo romano, il trasferimento per un gruppo di 150 in un albergo Covid, lo Sheraton hotel Parco de’ Medici alle Tre Fontane. Gli altri 60 sono stati invece trasferiti alla Cecchignola, nella cittadella militare lungo la via Laurentina.

I pullman sono stati scortati da auto dei carabinieri e della polizia. Una misura necessaria che è stata comunicata loro una volta atterrati con l’aiuto di un mediatore culturale. Per tutti sono stati inoltre disposti i tamponi nelle sei postazioni allestite al Terminal 5. Previsto anche un box per i molecolari in caso di positivi: «I contagiati verranno assisti con cure adeguate. Tutti avranno comunque l’obbligo di restare nelle strutture per i prossimi dieci giorni», spiegano gli uomini della Protezione Civile. Prima dell’allerta variante invece, ai passeggeri in arrivo dall’India (per cui era già previsto l’isolamento) avevano solo l’obbligo di indicare il domicilio dove avrebbero trascorso la quarantena. L’obiettivo ora è quello di evitare che si ripeta quanto avvenuto la scorsa estate. Quando era stato necessario bloccare i voli in arrivo dal Bangladesh per l’elevato numero di passeggeri positivi al Covid che atterravano nella Capitale.

LE MISURE

I 210 viaggiatori arrivati ieri da Nuova Delhi dunque per i prossimi 10 giorni vivranno isolati. Per il gruppo sono stati inoltre disposti i tamponi che verranno ripetuti due volte durante l’isolamento: «Se dovessero arrivare conferme al Coronavirus, procederemo con il tracciamento della variante, la B.1.617» precisano ancora gli uomini della Protezione Civile.

Al termine della quarantena vigilata infine, verrà eseguito un ultimo controllo sanitario. Solo con il secondo test negativo, i passeggeri potranno allontanarsi dalle strutture Covid.



I PROSSIMI ARRIVI

Una questione delicata - quella dei voli dall’India- su cui ieri in serata l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è intervenuto: «Daremo tutta la nostra collaborazione, ma il tema va risolto a monte sospendendo, in questa fase, gli arrivi dall’India».

In attesa di una decisione definitiva, oggi sono previsti altri 360 passeggeri in arrivo al Leonardo da Vinci di Fiumicino. Anche per loro, verranno adottate le stesse misure. Il trasferimento verrà organizzato questa mattina dopo un secondo tavolo tecnico tra Regione e Protezione Civile. Non sono infatti ancora state individuate le altre strutture Covid per ospitarli. L’ipotesi è di trasferirli anche fuori dalla Capitale.

Un incontro in cui verranno decise ulteriori linee guida da seguire nei prossimi giorni. Perché non si fermano le prenotazioni: altri 610 viaggiatori hanno prenotato sul volo del prossimo martedì.