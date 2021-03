16 Marzo 2021

Si presenta nei locali di Giulianova poco prima della chiusura e invita i titolari a spegnere le insegne, la luce insomma, e a mandar fuori i clienti che magari non hanno voglia di uscire, è l’assessore Paolo Giorgini, titolare della delega alla Giulianova Patrimonio con annesso mercato ittico, cultura e verde pubblico, che mette i locali “in sicurezza”. Non lo ha mai detto ufficialmente, ma la voce si è sparsa subito anche perché in una sera ha “visitato” otto tra bar, piccoli ristoranti ed altre attività. «Vorrei precisare - dice l'assessore - che non sono uno sceriffo, anzi sono il contrario, in quanto evito proprio che i bar non si adeguino alle norme e vengano sanzionati ed infatti qualcuno ci è capitato, qualcun altro ha sfiorato il provvedimento. Insomma cerco di collaborare e nel frattempo, per quello che posso, aiuto a rispettare norme e regolamenti ed evitare e ciò che è più importante cerco di fare in modo che non si formino assembramenti che possano favorire contagi».

Le cose curiose ai tempi del Covid-19 e controlli ne accadono a Giulianova. Un altro fatto: i condomini di un palazzo che si affaccia su piazza Fosse Ardeatine, luogo preferito dai giovani come anche corso Nazario Sauro dove ci sono i locali che preferiscono, hanno dovuto ingaggiare una specie di guardiano che sorveglia una stradina che fiancheggia il palazzo dove i giovani che esagerano con l’alcol vanno spesso a vomitare e fare i bisogni e la storia ha fatto il giro del web.