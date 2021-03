15 Marzo 2021

Il Covid si porta via una Montesilvanese doc, come tutti la consideravano. E' morta ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Giulianova Maria Concetta Piscione, appartenente ad una storica e apprezzata famiglia di Montesilvano. Laureata in Architettura, aveva dedicato la sua vita all'insegnamento, ma era anche un'apprezzata creatrice di gioielli. Lascia il marito, purtroppo ricoverato in ospedale anche lui a causa della stessa malattia, e due figli, di cui uno minorenne.

Ed è stata la figlia, qualche giorno fa, in un post su facebook a raccontare quanto possa essere atroce questo virus. «Non è un virus, - ha scritto - è un mostro. Vedi le persone che ami ammalarsi sotto i tuoi stessi occhi un po' alla volta e sei impotente. E sai che di lì a poco mostrerai gli stessi sintomi sul tuo volto, e ti vergognerai anche di stare meglio di quanto non stiano loro».