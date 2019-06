Corso Vittorio Emanuele, anziano falciato sulle strisce: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 74enne di Pescara è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada in pieno centro. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in corso Vittorio Emanuele nei pressi dell’incrocio con corso Umberto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una Fiat Panda. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Avrebbe riportato un politrauma con trauma cranico.Nell’immediato è stato seguito in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. La polizia municipale si è occupata dei rilievi per stabilire la dinamica e idividuare eventuali responsabilità. Il fatto che l’investimento sia accaduto su corso Vittorio Emanuele, strada sulla quale vige il limite di velocità a 30 chilometri orari, mette in evidenza i gravi rischi in caso di velocità eccessiva a fronte della scarsa sicurezza in quel tratto riaperto al traffico veicolare dopo le proteste seguite alla pedonalizzazione di cinque anni fa.Marciapiedi a raso senza protezione e la visuale limitata dalle fontane dell’arredo urbano accrescono i rischi per chi attraversa il Corso al volante di un’auto e, soprattutto, di chi attraversa. Quello di ieri è l’ennesimo investimento di pedone. Quello precedente, avvenuto il 5 giugno, è costato la vita ad Ottavio Franceschetti, vecchia gloria del Pescara calcio, travolto da una moto sulla riviera nord e morto dopo 15 giorni di ricovero in Rianimazione.