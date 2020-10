Covid, positivi tre studenti dell'università dell'Aquila: sospese le lezioni

Tre studenti positivi al Covid-19, all'università dell'Aquila scatta il protocollo per il contrasto del virus: sospese le lezioni, che comunque vengono garantire online. Comunicati ala Asl tutti i contatti dei tre universitari. «In seguito dell’accertamento di tre casi di positività al virus Sars-CoV-2 di studenti Univaq che hanno frequentato nei giorni 5 e 6 ottobre il polo di Roio e il blocco 11 di Coppito, in accordo al Protocollo Contrasto e Contenimento virus Sars-CoV-2 sono state sospese le lezioni in presenza programmate per i giorni successivi nelle aule interessate e sono state avviate le procedure di sanificazione - dice una nota dell'Ateneo - Le lezioni sospese verranno garantite comunque on line. Sono stati comunicati alle autorità competenti i nominativi di tutti i contatti presenti in aula, identificati grazie alla app univAQ. In giornata si riuniranno l’Unità di crisi e il comitato Covid per valutare la situazione e l’opportunità di eventuali ulteriori azioni».

