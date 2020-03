Quattro mascherine e un barattolino di gel per le mani al costo di 149 euro. La segnalazione, circa la presunta speculazione operata da una parafarmacia di Pescara, è stata inoltrata dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, alla Guardia di Finanza della città adriatica, dopo che un cittadino ha denunciato il caso sui social network, pubblicando anche copia dello scontrino.

«Sarà la Guardia di Finanza di Pescara a dover accertare la veridicità della segnalazione - ha fatto sapere Sospiri

attraverso una nota - Si tratta di un caso che, se confermato, rappresenterebbe una vergogna e impone un intervento immediato delle forze dell'ordine, con la chiusura dell'esercizio stesso, costringendo l'attività a rimborsare l'utente malcapitato». Il presidente del Consiglio regionale ha osservato che «ormai da giorni, in città, si è aperta la caccia alle mascherine, utili a proteggere naso e bocca quando si è costretti a uscire di casa, e a disinfettanti per le mani che però sono andati esauriti in pochi giorni».

Sospiri ha aggiunto che «in questo momento critico è compito delle istituzioni tenere la guardia alta e prestare attenzione a tutti i segnali che ci arrivano dal territorio, soprattutto per garantire la tutela dei cittadini che, ovviamente, sono confusi, spaventati e alla costante ricerca di possibili soluzioni contro quel Coronavirus che, di fatto, in poche ore, ha letteralmente stravolto le nostre vite».



