Si è spento l’altra notte all’Aquila il pittore e maestrolasciando attonita la città che aveva, invece, festeggiato il suo ritorno dopo ben due mesi di ospedale trascorsi nel reparto aquilanonel capoluogo abruzzese. Aveva superato il coronavirus assieme alla signora Vanda, novantenne maestra elementare, sua moglie e all’età di 94 anni era tornato in città adaccolto dalle due figlie Tiziana e Simonetta e da tutti i suoi amici e dai tantissimi nipoti che lo frequentavano.E infatti lui faceva parte di una famiglia di bentra i quali il noto ex commissario di Polizia, poi avvocato Giulio e il pugile poi allenatore, Domizio. Sembrava fatta e invece no: il Covid-19 ha contribuito a stroncare quella tempra forte e una banale infezione lo ha definitivamente finito. La sua Avezzano lo ricorda non solo come pittore internazionale, ma anche come. Ed è bene sottolineare proprio questa sua vena ironica che, con un tratto di penna, lo aiutò a diffondere le caricature dei maggiori uomini politici abruzzesi, di tutti i sindaci di Avezzano e di tanti personaggi tipici della città.A testimonianza del fatto che, come da lui stesso confidato, «lo spirito che anima un artista non ha confini e passa dal sacro al profano senza distinzioni se non quelli dettati dalla volontà dell’autore». Cominciò proprio cola pubblicare le sue vignette a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 per poi proseguire su altre testate. Ma come non ricordare le sue mostre inper poi passare alla sua prima personale a Roma, alla galleria ”Il Vantaggio” e poi ancora alla Quadriennale di Roma e alla Biennale Nazionale d’Arte Sacra e a Napoli in Galleria Schettini, a Pescara in Galleria Ponterosso a Caracas a Casa d’Italia, a Salerno in Galleria Dolmen. Poi le due Pale per la Chiesa di Santa Marcella a Roma commissionategli dalla Cancelleria Vaticana, su disposizione di monsignor Giovanni Fallani, presidente della Commissione Pontificia d’Arte Sacra.Ma suoi quadri si trovano a New York, Mosca, Leningrado, Toronto, Montreal, Kofu e Jamanaki in Giappone e poi ancora a Roma allae poi ancora nella sua Marsica alla triennale di arte sacra a Celano e al Centro studi siloniani a Pescina. Ma gli avezzanesi lo ricordano in giro per la città con quel suo inseparabile foulard acuto osservatore di paesaggi cittadini e anche di visi noti e non della sua Avezzano bene o male, cripticamente o palesemente presenti nei suoi innumerevoli quadri e in tantissimi suoi disegni.