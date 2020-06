Morto il notissimo ginecologo aquilano Claudio Gaudieri: aveva 64 anni

E’ morto stamane a 64 anni Claudio Gaudieri, notissimo ginecologo dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, spazzato via in pochi giorni da un brutto male al pancreas che non gli ha lasciato scampo.

Per oltre vent’anni una delle “colonne”, insieme ai colleghi ginecologi Antonello Oliva e Ugo Mazzarella, della casa di cura aquilana Sanatrix, dopo la chiusura della clinica privata, Gaudieri aveva operato negli ospedali di Vasto, Chieti e Avezzano prima di rientrare all’Aquila da dirigente medico. «14 giugno 2020 una domenica da dimenticare» ha scritto, affranto, Oliva sul suo profilo Facebook.

Da sempre impegnato nel mondo cattolico, lascia la moglie Annachiara, dipendente regionale in pensione, e le figlie Marta e Maria.

I funerali domani, martedì 16 giugno, alle ore 11, nella chiesa di San Silvestro.