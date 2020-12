Coronavirus, due intere famiglie contagiate a Giulianova: due componenti attaccati al ventilatore polmonare

Mentre il numero dei contagi cala in Abruzzo, a Giulianova si registra una situazione particolare che riguarda due famiglie. Tutti i componenti di entrambi sono stati colpiti dal virus e sono tutti infettati, ma per fortuna soltanto due hanno dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale dive si trovano attaccati al ventilatore polmonare per poter combattere la polmonite. Gli altri membri delle due famiglie si curano a casa e la terapia è comune a tutti con ricorso agli antibiotici al cortisone e all’eparina.

Ci sono invece, in contemporanea, altre famiglie guarite che sono tornate anche al loro quotidiano lavoro e questa giostra, purtroppo, sembra destinata a durare per qualche altro tempo ancora. Intanto buone notizie arrivato dai due piani covid del padiglione ovest del nosocomio giuliese perché, dopo le due psicologhe, che permettono ai ricoverati di interagire in videochiamate con i famigliari che non possono andare a trovarli, arrivano anche i fisioterapisti. Il servizio è svolto proprio con il personale del personale che si è attualmente trasferito nella sede degli ex ambulatori di Cardiologia, nello stesso padiglione.

