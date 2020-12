Coronavirus, oggi in Abruzzo 294 nuovi positivi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni, 98 Aq, 38 Ch, 54 Pe, 106 Te) su 4701 tamponi, 11 deceduti, 12206 guariti (+442), 17088 attualmente positivi (-159), 738 ricoverati (di cui 71 in terapia intensiva), 16350 in isolamento domiciliare.

Con questi dati la Regione, domani, potrà chiedere l'uscita dalla zona rossa.

