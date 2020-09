Ultimo aggiornamento: 09:59

Un paese di meno di mille abitanti con già venti casi accertati, di cui cinque ricoverati nel reparto di malattie infettive del San Salvatore dell’Aquila:, in proporzione, ha dieci volte più positivi al Covid di Sulmona, che non è che viaggi su numeri modesti (con 56 positivi). Ieri altri quindici contagi nella Valle, quasi tutti nel centro dell’Alto Sagittario e in particolare nella frazione didove sono finora 11 i casi accertati. Altri forse ne arriveranno nei prossimi giorni, perché ci sono ancora molte persone da sottoporre a tampone di quelle che il 17 agosto scorso hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di San Rocco: una funzione religiosa all’aperto, a cui è seguito un concerto e una conviviale. Un disastro.Il conto totale inarriva così a 113 casi accertati, quasi tutti in Valle Peligna e solo sei tra turisti e la giornalista al seguito del Napoli Calcio, riconducibili all’Alto Sangro (e un caso a Scanno). Ci sono poi fronti molto delicati su cui il servizio prevenzione Asl sta lavorando per il tracciamento: quello della Casa di riposo Cercone a Sulmona, ad esempio, dove ieri sono stati eseguiti i tamponi a tutto il personale e agli ospiti. La dipendente risultata positiva, qui, però non era a lavoro già da una decina di giorni. C’è poi da verificare i casi legatie quello, nuovissimo, del dipendente del Cogesa (residente a Pettorano sul Gizio) che è risultato positivo ieri. Dalla società che si occupa della gestione dei rifiuti rassicurano sui protocolli immediati e sul fatto che il dipendente fosse addetto alla guardiania e quindi con nessun contatto con il pubblico. Ma il fiato resta sospeso. Anche perché i positivi, da un lato o dall’altro, continuano ad aumentare.La mappa del contagio segna così 56 casi a Sulmona, 20 a Bugnara, 16 a Pettorano sul Gizio, 9 a Pratola Peligna, 4 ad Introdacqua, 1 a Corfinio, 1 a Pacentro, 5 turisti (3 a Pescasseroli, 1 a Scanno e 1 a Scontrone) e ancora la giornalista tornata dallae che si trova in quarantena a Castel di Sangro. La Regione, intanto, ha annunciato l’acquisto, o meglio di aver bandito una gara, di un macchinario per processare i tamponi da destinare a Sulmona: uno strumento fondamentale per aggredire i focolai, ridurre i tempi di risposta, definire i tracciamenti. Perché oltre alle centinaia di tamponi da fare sui contatti stretti dei positivi accertati, ci sono poi quelli a rischio, come i residenti diche attendono di essere “liberati” dopo aver scoperto che un giovane in quarantena, poi risultato positivo, ha fatto serata negli unici due locali del paese.