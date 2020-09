© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, preoccupa nelil focolaio di Torre de’ Nolfi, frazione di Bugnara, dove già sette persone sono risultate positive dopo aver partecipato ai festeggiamenti in onore diil 17 agosto scorso: una festa all’aperto a cui ha partecipato tutta la frazione che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a tamponi a tappeto (una quarantina almeno, in aggiunta ai trenta già fatti). E ancora il casodove ieri hanno chiuso l’unico bar e l’unica locanda del centro: un giovane di Sulmona venerdì sera, nonostante fosse in quarantena e si fosse sottoposto a tampone, ha fatto serata in paese. Poi l’altra sera è arrivato il responso della sua positività e il paese ha di fatto “chiuso”.Difficile stare dietro ai conti, ma di certo si è arrivati almeno a quota 96 positivi in, 90 dei quali solo in Valle Peligna e una cinquantina a Sulmona, che resta la città più colpita. In proporzione, però, stanno peggioche ad oggi conta 15 positivi e Bugnara che ne conta 11, ma con molti casi ancora sospetti. Non il sindaco, però, che ieri ha avuto esito negativo dal suo tampone dopo che era stata contagiata la moglie. La diffusione del virus per quanto relativamente, con “solo” nove persone ricoverate ad oggi, sta producendo però anche danni all’economia. Dopo la chiusura di un’azienda alimentare per sanificare e tamponare i suoi dipendenti a seguito del contagio di tre di essi e quella dei distretti sanitari di Sulmona e Pratola, riaperti ieri, anche uno nota azienda di produzione della città resta con il fiato sospeso: un dipendente è risultato positivo e dieci persone, per il momento, sono state messe in quarantena.