Coronavirus, in centro Abruzzo i contagi arrivano a quota novanta

I contagi arrivano a novanta in, altri quattro casi sono stati infatti registrati ieri in Valle Peligna e in particolare due casi a, uno a Bugnara e uno a Pettorano sul Gizio. Tutti casi tracciati e riconducibili ai focolai già accesi sul territorio e che, per questo, rassicurano le autorità: la, almeno per il momento, infatti, non ci sarà. Le condizioni, per fortuna, non ricorrono perché i focolai accesi e i contagi accertati, sono ad oggi sotto controllo.L’esito dei tamponi del personale dei distretti sanitari ieri, tutti negativi, ha aiutato d’altronde nella decisione scaturita al termine dell’incontro avuto all’ospedaletra l’assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il manager e il direttore della Asl e i sindaci del territorio. La discussione si è concentrata soprattutto sul potenziamento della struttura, che soffre ormai da troppo tempo di carenze di organico in diversi settori e che durante questa seconda ondata di Covid in Valle Peligna è andata in evidente affanno. La Verì ha annunciato in particolare avvisi per il reperimento di medici da destinare al pronto soccorso (che oggi lavora con la metà della pianta organica) e per sostituire la responsabile del servizio di igiene e prevenzione che è andata in pensione il primo agosto scorso, pochi giorni prima, cioè, che esplodesse la nuova ondata di contagi, lasciando il reparto in affanno.