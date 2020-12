Abruzzo zona rossa per un giorno, i negozi aprono: la Polizia li fa chiudere

Nell'Abruzzo zona rossa per un giorno, le forze dell'ordine sono state costrette a far chiudere

i negozi che avevano aperto. Chi per protesta, chi perché nella confusione totale di ieri non aveva capito come muoversi, infatti, sono state molte, in tutta la regione, a partire da Pescara, le attività commerciali che stamani hanno aperto al pubblico, pur non potendo farlo.

A dispetto delle maggiori restrizioni in vigore fino a domani, quando l'Abruzzo passerà in area arancione, tanta la gente in giro nel centro di Pescara, come se fosse un normale sabato mattina prenatalizio. Molti i negozi che ieri sera - dopo il caos che si è generato in seguito al pronunciamento del Tar che ha sospeso l'ordinanza

del governatore Marco Mararsilio facendo tornare l'Abruzzo in zona rossa per un giorno - hanno annunciato sui social che oggi avrebbero aperto regolarmente. Nel capoluogo adriatico Polizia e Carabinieri hanno fatto il giro dei negozi, ricordando le regole in vigore fino alla mezzanotte. Attività analoga è stata svolta dalle forze dell'ordine nelle altre città.

