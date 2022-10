Cinghiale irrompe nella scuola materna di Bussi (Pescara), forte spavento per i bambini

Un cinghiale ha seminato il panico tra i bambini della scuola materna di Bussi, paese nell'entroterra di Pescara. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. Secondo le prime informazioni il cinghiale è andato alla carica contro la vetrata al piano terra dell'edificio, sfondandola e abbattendo poi un pannello all'interno. Il personale della scuola è subito intervenuto per mettere in sicurezza i piccoli alunni, tutti radunati in un'aula, comunque spaventatissimi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e della vicenda si sta occupando il sindaco Salvatore Lagatta in prima persona per rassicurare i bambini, poi riaffidati alle mamme. La scuola è stata chiusa e le lezioni ripren deranno lunedì. Anche la Prefettura di Pescara è stata allertata per la vicenda.