Incidente tra due auto a San Salvo (Chieti): morto padre e neonata, ferite mamma e una bambina

Due morti - una neonata e il padre - mentre una mamma e una bambina sono rimaste ferite. Questo il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato tra due auto - una Mercedes classe A e un'Audi Q2 - oggi intorno alle 13, sulla strada statale 650 "Trignina" in territorio di San Salvo al km 72.600, in provincia di Chieti. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in modo frontale.

Sui due mezzi viaggiavano un totale di cinque persone, di cui una è rimasta miracolosamente illesa, in 4 sono invece rimasti incastrati tra le lamiere e purtroppo la neonata e il papà non ce l'hanno fatta. Sul posto sono immediatamente giunti il personale sanitario del 118 con due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

L'uomo deceduto con la neonata non è ancora chiaro se siano parenti con la mamma e con la bambina rimaste ferite e trasportate in ospedale per accertamenti. Il traffico al momento è bloccata per permettere ii rilievi che stabiliranno le eventuali responsabilità di questa ennesima, gravissima, tragedia della strada.