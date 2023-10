Domenica 29 Ottobre 2023, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Quando non lo ha visto rientrare a casa dopo il turno di lavoro ha subito temuto il peggio. Con il loro bimbo di 9 mesi, al volante dell'auto, ha percorso la via del Mare verso Ostia, la strada che il compagno in sella alla sua moto Morini percorreva tutti i giorni fino a casa. A metà percorso, all'altezza di via Fumalbo, a Vitinia, si è consumato il dramma: il corpo di Alessandro Cantafio, 33enne originario di Aprilia, era a terra accanto alla Morini distrutta. Il giovane, venerdì notte intorno alle 2, non ha avuto scampo nell'impatto frontale con una Smart. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur che hanno proceduto con i rilievi. La salma del 33enne è stata trasferita per gli esami autoptici al policlinico Tor Vergata. L'automobilista invece, che non ha riportato ferite serie, è stato accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio per i test di alcol e droga.

LE INDAGINI

SANGUE SULLE STRADE

«Alessandro stava semplicemente tornando dal lavoro e invece non è mai arrivato a casa e ha lasciato me e il nostro bimbo di appena nove mesi» dice disperata Runa, la compagna del giovane. Mentre gli agenti della polizia Locale hanno aperto un fascicolo di indagine. Fino alle sei del mattino hanno proceduto con i rilievi sul luogo dello schianto per ricostruire la dinamica dello scontro. L'automobilista, ora indagato per omicidio stradale, verrà ascoltato nelle prossime ore negli uffici della Municipale nelle prossime ore. Secondo i primi rilievi, l'impatto frontale sarebbe stato causato da un sorpasso o da una manovra azzardata. Tra le ipotesi ancora al vaglio, c'è anche quella del colpo di sonno: alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto all'improvviso la smart sbandare e invadere la corsia opposta. Proprio mentre stava passando Cantafio che a quel punto, non ha avuto alcuna possibilità. Il corpo è stato sbalzato per diversi metri dalla sella finendo dal lato opposto. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare il 33enne.Intanto gli agenti hanno predisposto anche il sequestro dei mezzi coinvolti. Nei prossimi giorni verranno eseguite le perizie tecniche. Non è escluso ancora che a causare l'incidente possa essere stato il malfunzionamento o della moto o della macchina.Mentre continua ad allungarsi l'elenco delle vittime delle strada. Un record negativo nella Capitale che ha già superato il totale del 2022. Un bilancio drammatico conferma l'andamento monitorato già dall'Aci: Roma è stata la prima città italiana per numero di morti, ma anche per numero degli incidenti e per quello dei feriti. Sono state 150 le vittime stradali nel 2022. Una lista che, nell'anno in corso, si è allungata ancora. Dallo scorso gennaio, quella di Cantafio è infatti la 158esima morte. Solo martedì (24 ottobre), sono stati due gli incidenti mortali registrati sul litorale romano. La prima tragedia si è consumata in via dell'Arrone a Testa di Lepre a Fiumicino: Domenico Rajmondi era in sella alla sua moto quando è stato centrato da un'automobile che procedeva nel senso opposto. L'impatto è stato violento e il centauro è stato scaraventato a terra mentre l'automobilista scappava via. Una manciata di ore dopo, un altro schianto mortale in via di Castel Fusano, a Ostia: a perdere la vita Vincenzo Muia, 55 anni, a bordo della sua FiatPanda "volata" contro un pino a bordo strada. L'uomo era diretto verso Ostia Antica quando avrebbe tentato di sorpassare un furgone. In quel momento sulla corsia opposta stava arrivando un'auto e la vittima per evitarla avrebbe stretto il sorpasso toccando il furgone. Nell'impatto l'utilitaria si è sollevata, ribaltandosi e colpendo un pino a bordo strada: una manovra fatale per Muia.