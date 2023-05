«Siete di Pescara, andatevene». E giù botte. Denunciati tre aggressori, il leader è un 18enne

«Voi siete di Pescara, perché siete venuti qui? Andatevene». Potrebbe essere questa la frase che la notte scorsa a Chieti Scalo, verso l’1.40, nella zona di via Scaraviglia, ha innescato l’aggressione nei confronti di tre ventenni appena arrivati dal capoluogo adriatico. Due dei quali sono riusciti a fuggire mentre il terzo è stato raggiunto e colpito ripetutamente al capo, con pugni e forse calci: portato in ospedale dal 118 ha avuto una prognosi di 15 giorni ed è stato dimesso. Fra i tre aggressori, una sorta di leader, c’è un diciottenne che abita in un centro del pescarese e che era stato già raggiunto da un Daspo Willy, gli altri due hanno 18 e 19 anni e frequentano Chieti. Il grande lavoro andato avanti per tutta la notte del personale della Volante, coordinato dal dirigente Marco Santini, ha consentito, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime che li conoscevano, di individuare gli aggressori che nel frattempo avevano rubato l’auto con cui erano arrivati i tre, una Lancia Y, poi ritrovata sotto casa di uno degli aggressori. Le vittime, infatti, nel far ritorno all’auto che avevano parcheggiato nelle vicinanze, si erano accorte del furto e sul posto avevano trovato parti di auto danneggiate, nonché effetti personali che erano all’interno del mezzo. Successivamente avevano visto passare la loro auto con gli aggressori a bordo. Questi ultimi sono stati denunciati a piede libero dalla Volante per furto aggravato, ma si stanno vagliando anche altri eventuali reati, mentre è in corso di valutazione l’applicazione di ulteriori provvedimenti interdittivi da parte del Questore di Chieti, Francesco De Cicco.

A. D’A.