Apprezzamenti a una ragazza, scoppia la rissa: due feriti

Apprezzamenti poco graditi su un ragazza e, forse, le ruggini per una storia finita tra un ragazzo e una ragazza potrebbero essere all'origine della rissa che ha avuto per protagonisti almeno cinque giovani a Chieti, tutti stranieri. Il fatto si è verificato la notte scorsa intorno all'una e 40, di fronte alla galleria Scalo, in viale Benedetto Croce, dove sono volati calci e pugni ma nessuno ha chiesto aiuto.

È stata la Volante della Polizia nel corso dei controlli notturni del territorio a notate due giovani, poi risultati argentino e venezuelano, di 21 e 24 anni. Sono loro ad averle prese e sono stati medicati sul posto dal 118 ma fino a ieri nessuno dei due è andato in ospedale per sottoporsi a controlli strumentali. Uno degli aggressori è un marocchino, gli altri due, forse tre, sono pure stranieri. Con i due sud americani c'erano alcune ragazze già nei momenti che hanno preceduto la rissa e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato l'aggressione che, a quanto pare, si è concentrata in particolare su uno dei due giovani rimasti feriti.

Di certo la lite, verbale, era iniziata davanti ad uno dei locali della galleria, presenti le ragazze. Poi i due sud americani si sono allontanati, sembrava finita lì, e sono andati a sedersi sugli scalini della galleria. Ma all'improvviso i tre, forse quattro giovani con i quali c'era stato il diverbio, sono tornati e dalle parole alle mani il passo è stato brevissimo. Nessuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e quando sul posto è arrivata la Volante ha trovato i due giovani feriti, che hanno raccontato almeno in parte ciò che è successo, e hanno identificato altre persone che si trovavano all'esterno della Galleria. La Polizia è sulle tracce degli aggressori e cerca ulteriori elementi per ricostruire i fatti nelle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Tutti rischiano una denuncia per rissa, a prescindere dai motivi che l'hanno scatenata. Indaga la Squadra Mobile.