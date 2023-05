Ventenne finisce all’ospedale dopo la violenta rissa tra rom

Violentissima scazzottata di famiglia tra rom ieri a Lanciano, in provincia di Chieti. In tre o quattro se le sono date di santa ragione e ad avere la peggio è stato K.G., ventenne, finito in pronto soccorso per una micidiale scarica di pugni al volto e al corpo. E’ successo alle 17 in via De Riseis, quartiere Santa Rita. Sul posto il 118 e agenti del commissariato. All’ospedale Renzetti il ferito è stato subito sottoposto ad accertamenti per valutare i danni riportati a causa dei colpi ricevuti. Dopo che gli aggressori sono fuggiti, gli investigatori hanno trovato sul posto altri appartenenti al gruppo rom i quali non hanno fornito alcuna spiegazione sul pestaggio. L’episodio riporta alla mente un grave precedente tra i due nuclei che si erano affrontati in una rissa furibonda la sera il 26 e il 27 giugno 2020, con 5 feriti, che portò a 13 arresti. Allora la disputa avvenne per questioni patrimoniali.