Festa di compleanno: musica, birre e niente mascherina. Multati 10 studenti

Festa di compleanno in zona arancione. A seguito di controlli disposti dal questore di Chieti, Annino Gargano, finalizzati a verificare il rispetto delle normative anti Covid-19, la squadra volante, nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione, è intervenuta in un appartamento di Chieti Scalo dove alcuni ragazzi di età compresa tra i 22 e i 27 anni, originari di diverse regioni, erano riuniti per festeggiare, con musica e birre, un compleanno. I poliziotti hanno identificato dieci studenti universitari si erano ritrovati per festeggiare un loro amico senza indossare le mascherine. Tutti sono stati multati e invitati a rientrare nelle proprie residenze. I controlli della polizia proseguono.

APPROFONDIMENTI TERAMO Il dramma di un tassista rimasto senza lavoro: «Chiudo la... LA STORIA Muore di Covid in ospedale a Roseto degli Abruzzi: la moglie Antina,... TERAMO Festa e balli nella casa delle vacanze a Silvi: multati setti ragazzi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA