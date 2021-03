Festa e balli nella casa vacanze a Silvi: multati setti ragazzi di Pescara

Festa senza mascherina in un casa vacanze di Silvi Marina: sette giovani di Pescara multati. Continua l'impegno dei carabinieri di Silvi nel contrasto dei comportamenti poco virtuosi che mettono in pericolo l'incolumità dell'intera cittadinanza. Silvi è zona rossa, cittadina classificata ad l'alto indice di contagiosità. Nella serata di ieri molti residenti hanno telefonato ai carabinieri per segnalare la musica ad alto volume e il chiasso che arrivava da un appartamento di Silvi Marina.

Una pattuglia è giunta immediatamente sul posto constatando che sette giovanissimi pescaresi, poco più che diciottenni, si erano radunati nella casa di vacanza di uno di loro e, senza mascherine, ballavani per festeggiare fra loro. I militari dell'Arma hanno fermato la festa e sanzionato i sette ragazzi per un importo complessivo di 2.800 euro. «L'attenzione dell'Arma in tema di misure di contenimento per il propagarsi della pandemia continua a rimanere alta, ed anche nei prossimi giorni, soprattutto nel periodo delle prossime festività pasquali, i controlli, sia di giorno che di notte, verranno intensificati» spiega una nota dei carabinieri.

