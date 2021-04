9 Aprile 2021

Scene da film ieri mattina, a Cepagatti, in provincia di Pescara, dove un uomo di 72 anni mentre stava effettuando la corsetta giornaliera, è stato prima colpito da uno sportello e poi una volta a terra preso in pieno da un’automobile. L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia generale a causa dei traumi e delle lesioni riportate nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Da quanto ricostruito, il 72enne stava facendo jogging, quando improvvisamente è stato colpito e atterrato dalla portiera di un’auto spalancata proprio mentre stava passando. E non è tutto. Negli stessi istanti, come è finito sull’asfalto, è stato travolto da una vettura. A lanciare l’allarme, sono stati gli stessi conducenti dei mezzi. Ai sanitari del 118 le sue condizioni sono apparse subito serie. È arrivato al Santo Spirito in codice rosso.