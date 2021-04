Penne, grave un 53enne investito da un'auto mentre attraversa

Momenti di paura ieri mattina per un incidente nella centrale zona di viale San Francesco a Penne, in provincia di Pescara. Un 53enne di Farindola è stato infatti investito da un’auto mentre attraversava la strada. Subito sono accorse alcune persone presenti sul posto, seguite dai soccorsi sanitari arrivati dall’ospedale. Il ferito è stato così stabilizzato con tutte le cautele del caso e c’è voluto l’intervento dell’elicottero per condurlo Pescara. Un politrauma per lui che è ancora sotto osservazione al Santo Spirito dove è ricoverato con un codice rosso. Prognosi riservata, dunque. Ora si tratta di capire la dinamica, se cioè il guidatore della vettura che ha investito l’uomo fosse distratto o transitasse a velocità superiore a quella consentita oppure che tipo di responsabilità ricada in capo al pedone che potrebbe non aver usato le accortezze necessarie nell’attraversare. I rilievi sono stati curati dalla polizia municipale guidata dal capitano Natalino Matricciani che potrebbe ascoltare anche qualche testimone. Non è purtroppo la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo nei dintorni della villa comunale pennese, un’area piuttosto trafficata dato che la statale 81 è in ogni caso l’unica strada che attraversa il lungo centro abitato pennese. Tra l’altro viene consentito il posteggio delle auto sul marciapiede a ridosso del viale alberato, mentre al di là della carreggiata vi sono numerosi negozi.

