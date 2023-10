Castel Frentano: accoltella il padre dopo una lite e viene arrestato, la madre colpita da infarto

Figlio e padre che litigano e ad un certo punto il più giovane, di 37 anni, afferra un coltello da cucina e cerca di colpire il padre 63enne ma viene disarmato dal fratello. Il genitore se la cava con qualche taglio alle mani. Nel dramma della situazione, è la madre del giovane ad avere la peggio perché accusa un infarto e viene ricoverata d'urgenza all'ospedale di Chieti. È successo oggi pomeriggio a Castel Frentano (Chieti). Sul posto i carabinieri di Lanciano

e di Castel Frentano. Come riporta l'Adnkronos, in serata il 37enne è stato portato in caserma e dichiarato in arresto dai carabinieri.