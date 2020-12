Casalbordino in lutto, morto il vicesindaco Luigi Di Cocco

Giornata di dolore e tristezza a Casalbordino: ieri, all'ospedale di Chieti, si è spento il vicesindaco Luigi Di Cocco. 61 anni, stava affrontando un brutto male per il quale era ricoverato nel nosocomio del capoluogo. La brutta notizia ha sconvolto l'intera cittadina e in tanti in queste ore si stanno stringendo alla moglie Maria Laura e ai figli Rita e Francesco.

Di Cocco era conosciutissimo per il suo impegno politico e la vicinanza al mondo associativo della cittadina. Era stato eletto alle Amministrative del 2016 nella lista civica Per Casalbordino guidata dall'attuale sindaco Filippo Marinucci. Il primo cittadino e gli altri amministratori insieme ai dipendenti comunali lo salutano così: «Ciao Luigi indimenticabile vicesindaco, uomo per Casalbordino e per i casalesi, rimarrai sempre il nostro amato Luigino».

Di Cocco era uno storico esponente del centrodestra del territorio e, a testimonianza di ciò, sono tanti i messaggi giunti alla famiglia dal mondo politico a partire dal presidente abruzzese Marco Marsilio: «A Luigi ero legato da un'amicizia personale e nutrivo un'istintiva simpatia per la sua umanità. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Casalbordino vanno le mie sentite condoglianze per una perdita insostituibile». La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Comune. Il funerale si terrà il 9 dicembre alle 15 alla chiesa parrocchiale di San Salvatore.

