Solo se ne andava per la città, incoraggiato come molta fauna selvatica dal coprifuoco notturno. Ma intorno alle 8, con i primi traffici, il capriolo che ieri mattina scorrazzava per il centro di Pescara si è spaventato e, fuggendo, è andato a finire contro la vetrina di un bar, ferendosi. La polizia municipale è sulle sue tracce.

