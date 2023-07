Caldo, scende dalla bicicletta e muore il farmacista Giuseppe Gismondi

Il farmacista Giuseppe Gismondi, 68 anni, residente ad Avezzano, ha perso la vita, nella mattinata di ieri, mentre stava pedalando sulla strada provinciale di Villavallelonga. Era uscito per fare un giro in bicicletta da Avezzano lungo la Sp127 "della Vallelonga", nonostante il caldo africano e l'afa, insopportabile, di ieri. Un'imprudenza, una sfida quasi impossibile anche se si è ben allenati: non ha retto alla fatica e al clima opprimente. E' morto appena sceso dalla bicicletta.

«Una persona speciale e grande lavoratore, innamorato delle uscite sulla sua mountain bike- così lo ricorda Nicola Pisegna, veterinario Asl- originario di Collelongo aveva aperto una farmacia a Villavallelonga dove era rimasto molto legato alle gente e dove la moglie, Maria Pia Salsini, nel 1990, era stata eletta sindaco con una lista del Psi.

Poi aveva deciso di aprire una farmacia a Ostia, ma viveva ad Avezzano nel quartiere Scalzagallo. Era un amico sono scioccato per la perdita di un bravo professionista. Era amante della bici e non riusciva a starne senza anche se ultimamente aveva avuto qualche problemino di salute».

«E' salutare la mountain bike» diceva agli amici. Si allenava continuamente e aveva partecipato a diverse competizioni con la bici. Nella mattinata di venerdì, era uscito in sella alla sua bici per raggiungere appunto Villavallelonga ma prima di arrivare al paese è stato colto da malore e si è accasciato a terra. Inutili, purtroppo, le manovre salvavita praticate dal personale sanitario inviato sul posto dopo l'allertamento tramite il 112. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Trasacco, coordinati dal comandante Armando Croce.