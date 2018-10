Cagnoline spaventate dal maltempo finiscono in una scarpata: salvate dopo tre giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaventate dal temporale, erano scappate dal recinto di casa ed erano finite in una scarpata. Una brutta avventura, fortunatamente terminata con un lieto fine, quella vissuta da due cagnoline da caccia di, messe in salvo dopo tre giorni dai volontari della Protezione Civile die restituite al legittimo proprietario.A notare le due cagnoline è stata la giovane titolare di un negozio di ceramiche, che vedendole spaventate ed affamate ha immediatamente allertato sia la polizia municipale sia la protezione civile di Silvi. Sul posto sono intervenuti il caposquadra Matteo Coviello e il volontario Pasquale Pagliara, oltre alla guardia zoofila Ottavio Mennella e alla veterinaria Maria Laura Borsini, che dopo il salvataggio ha preso in carico le due cagnoline per le cure del caso.Una volta rifocillate e coccolate, la polizia municipale ha rintracciato il proprietario, e Stella e Luna sono potute tornare a casa.