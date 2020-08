Cade da cavallo: 24enne in gravi condizioni. Si schianta con l’auto: grave un 41enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 24 anni, M.M., è in gravi condizioni dopo una caduta da cavallo. L’incidente è successo questa mattina verso le 11.30 a Tottea una frazione di Crognaleto in provincia di Teramo.La ragazza appassionata di equitazione si trovava a fare un’escursione insieme un gruppo di amici. Per cause ancora in fase di accertamento è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa e il viso. Ad allertare i soccorsi gli stessi amici. Sul posto è arrivata un’ambulanza dei volontari di Montorio. Visto le gravi condizioni della amazzone è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila. La giovane è stata trasportata al Mazzini di Teramo e ricoverata nel reparto di rianimazione per un trauma craniofacciale superiore.Poche ore dopo, verso le 13.45. si è verificato un incidente stradale sulla SP8 del Salinello nel comune d Tortoreto (Te). Nell'incidente è rimasta coinvolta un'Alfa Romeo 147. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto, la 147, condotta da un C.B., 41enne del posto, è finita fuori strada e dopo aver abbattuto alcuni cartelli segnaletici, un palo della pubblica illuminazione e un albero si è rovesciata sul lato di guida. Per estrarre il conducente incastrato nell'abitacolo, si è reso necessario impiegare la cesoia idraulica per tagliare il tettuccio dell'auto e liberare il malcapitato. A causa dei traumi riportati il conducente è stato trasportato all'Ospedale di Teramo, con l'eliambulanza del 118 di Pescara. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 di Sant'Omero. Al momento la squadra dei vigili del fuoco di Nereto è ancora sul posto, per mettere in sicurezza il palo dell'illuminazione pubblica e liberare la strada dal mezzo incidentato e dai detriti prodotti nell'incidente.