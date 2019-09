Brucia le braccia della moglie con un tizzone ardente: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un tizzone ardente brucia le braccia alla moglie: l’uomo, un magrebino di 33 anni, residente a Trasacco (L'Aquila) è stato tratto in arresto in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, Dovrà rispondere anche dei reati di sequestro, maltrattamenti, lesioni personali, minaccia e violenza sessuale. L’indagine ha accertato che l’uomo è il presunto autore di reiterate condotte aggressive con ingiurie e minacce, percosse, violenze, nonché maltrattamenti nei riguardi della moglie convivente. In particolare, in più circostanze, ha sequestrato la donna e l'ha costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Con tutte le azioni ha cagionato nella donna, un forte stato di paura tanto da fuggire e richiedere l’intervento dei Carabinieri, che intervenuti provvedevano ad arrestare l’uomo e rinchiuderlo al carcere di Avezzano.