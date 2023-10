Bombe, sciabole e baionette nella collezione di armi: denunciato pensionato

Venerdì 6 Ottobre 2023, 07:40







La passione non si discute, è obiettivamente forte. A lasciare a desiderare sono le cautele adottate da un ottantenne di Pescara per tenere in casa, un alloggio in pieno centro città, una nutrita collezione di armi storiche e ordigni bellici, alcuni dei quali ancora dotati di carica esplosiva. Ben 5 armi da fuoco, elenca doviziosamente il verbale di sequestro stilato dalla squadra amministrativa della questura (4 vecchi revolver e una pistola avancarica), 10 armi bianche (4 sciabole e 6 baionette), alcune cartucce e persino una bomba da mortaio di fabbricazione inglese da 81 mm, integra, del peso totale di kg. 4,400, e due granate sempre di fabbricazione inglese, una da 88 mm, priva di carica esplosiva ma con la spoletta inserita e l’altra da 94 mm, priva di spoletta e verosimilmente contenente la carica esplosiva. Per neutralizzare la santabarbara senza esporre a rischi il condomino è stato necessario l’intervento degli artificieri. Il collezionista, nel suo passato una vecchio precedente per furto, è stato denunciato.