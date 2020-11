Marsica, bimbi strattonati all'asilo: undici mamme denunciano la suora

Bimbi insultati all’asilo: suora denunciata dalla mamme. La Procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta dopo un esposto ai carabinieri da parte di 11 mamme di un centro marsicano. Non sembra che siano stati segnalati, negli anni precedenti episodi particolari, anzi la scuola d'infanzia è ritenuta una scuola accogliente e spaziosa con buone attrezzature didattiche e educative.

La storia ha preso piede dopo che un genitore aveva notato che il figlio non andava più volentieri all’ asilo, anzi ogni mattina diventava sempre più problematico accompagnarlo. Anche le altre mamme si sono accodate e l’atro giorno in massa si sono presentate alla stazione dei carabinieri del posto per denunciare alcuni episodi che si sarebbero verificati negli ultimi mesi. Prima di rivolgersi alla caserma le mamme hanno anche chiesto e ottenuto un incontro con l’insegnante per esporre appunto quello che stava succedendo ai loro figli e capire se ci fossero problemi particolari.

Sembra che non avendo avuto risposte soddisfacenti alle loro contestazioni abbiano deciso di rivolgersi ai carabinieri. Ma cosa avrebbe fatto la suora nei confronti dei piccoli? Si parla di insulti e presunti strattonamenti o “punizioni” non proprio educative nei confronti dei minori che si sono verificate in varie occasioni. E immediata é scattata l’inchiesta, affidata ai carabinieri della compagnia di Avezzano.

