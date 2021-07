Beach volley: nulla da fare per Lupo-Nicolai, l'oro è del Brasile

Venerdì 19 Agosto 2016, 01:09 - Ultimo aggiornamento: 11:26

dal nostro inviato RIO DE JANEIRO Non ce l'hanno fatto Daniele Lupo e Paolo Nicolai a sovvertire il pronostico contro i favoritissimi brasiliani Alison e Bruno Schmidt. I campioni del mondo vincono 2-0 (21-19, 21-17) e centrano una medaglia d'oro che fa esplodere la Beach Arena. Alla coppia italiana resta una storica medaglia d'argento - la decima della nostra spedizione, la 24esima del medagliere azzurro -: mai un nostro duo era salito sul podio del beach volley.

Si gioca sotto la pioggia battente, ancora con la sabbia pesante. L'Italia parte subito fortissimo. Nicolai va immediatamente in ritmo con il servizio e costringe i brasiliani a giocate difficoltose. Gli azzurri non ne perdonano una e volano 5-1. Sospinta dalla Beach Arena tutta verdoro, i brasiliani risalgono prima a -1, sul 6-5, e poi grazie alla difesa di Bruno e al muro di Alison sorpassano sull’8-9. I padroni di casa restano davanti ma non riescono mai a piazzare l’allungo decisivo. Sono anzi gli azzurri che risalgono dal 14-17 alla parità grazie a un passaggio a vuoti di Alison che si fa murare da Nicolai e poi attacca due volte fuori. Ed è ancora un diagonale fuori misura di Cerutti a regalare all’Italia il vantaggio 19-18. Ma proprio Alison che ci aveva riportato nel set ci rispinge fuori definitivamente con due attacchi vincenti, inframezzati da un brutto pallone lungo di Nicolai. Primo set chiuso sul 21-19.



L’Italia se la gioca, non ha timore. Va subito 2-0 anche se viene immediatamente ripresa. Ma è il segnale che Daniele e Paolo ci credono. Si arriva punto a punto fino al 6-5, quando gli azzurri con un pallonetto di Lupo e un muro di Nicolai provano la fuga sull’8-5. Due muri consecutivi di Alison su Daniele permettono ai brasiliani di pareggiare a 11. L'equilibrio regge fino al 14-15, poi un muro di Alison su Lupo regala il break di vantaggio ai padroni di casa. Sale in cattedra Bruno con una bella difesa e due attacchi vincenti. Sul 15-19 sembra chiusa ma gli azzurri hanno ancora forza e testa per avvicinarsi con un fallo a rete di Alison e un attacco di Lupo. Daniele forza il servizio ma sbaglia. Subito dopo il Brasile piazza il punto decisivo. Apoteosi della Beach Arena. Gioco, partita, incontro. Il duo Alison-Bruno vince l'oro. Argento all'Italia.