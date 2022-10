Barca a fuoco per la droga non pagata: un arresto. Scoperta la lista dei clienti della cocaina

Traffico di cocaina scoperto a Silvi: arrestato C.D., 35enne, per i reati di spaccio ed estorsione. Segnalati 40 clienti. La complessa indagine dei carabinieri della compagnia di Giulianova, è iniziata tra l'ottobre e dicembre del 2019, dopo che due imbarcazioni di pesca da strascico erano state incendiate (prima erano state danneggiate reti e attrezzature come avvertimento).



Le barche erano di proprietà di due silvaroli, padre e figlio. Inizialmente gli investigatori hanno seguito la pista di un presunta attività delatoria nei confronti di persone coinvolte in precedenti indagini, scandagliando i passato dei due, cercando anche di capire chi potesse avercela con loro. Ma gli uomini del Norm, coordinati dalla procura di Teramo, non hanno mai escluso altre piste. Effettivamente c'era altro.

Tra l'aprile 2020 e la primavera del 2021, i militari sono riusciti a scoprire che i danneggiamenti e il rogo non erano legati alla precedente indagine, ma a un debito di droga non pagato da parte del più giovane dei due pescatori nei confronti del 35enne di Silvi, che - secondo le indagini - avrebbe avviato una fiorente attività di spaccio tra Silvi e zone limitrofe. Un giro che rendeva a chi lo aveva organizzato, fino a mille euro al giorno.

Il presunto pusher, - sempre stando a quanto accertato dai carabinieri era attento a che tutti suoi clienti pagassero le cessioni della sostanza stupefacente con puntualità, «non astenendosi a condotte estorsive, supportate anche da aggressioni fisiche o lesioni, nei confronti dei morosi», sottolineano gli uomini dell'Arma. A seguito della perquisizione presso la sua abitazione, avvenuta alle prime luci dell'alba di ieri, i carabinieri hanno sequestrato circa 500 grammi di cocaina e 25mila euro in contanti, presunti proventi del traffico. Nel corso dell'attività 40 persone circa, tutti assuntori di cocaina, sono state segnalate alla Prefettura come consumatori e acquirenti di sostanze stupefacenti. Per il 35enne si sono aperte le porte del carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia e della convalida davanti al giudice delle indagini preliminari, che avverrà nei prossimi giorni.